Call of Duty: Warzone für Smartphones kommt

Activision möchte eines der beliebtesten Spiele der eigenen Reihe auf Smartphones bringen und damit Fortnite und PUBG folgen. Diese Woche hat man bestätigt, dass wir Call of Duty: Warzone für Android und iOS bekommen werden. Wann? Unklar.

Wir haben also noch keinen Zeitraum bekommen, das Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase und man sucht sogar noch Unterstützung. Es ist ein AAA-Erlebnis geplant, Warzone für Smartphones soll also sehr umfangreich sein.

Call of Duty: Mobile läuft jedenfalls gut und die oben erwähnten Spiele der anderen Entwickler sind Goldgruben, da wundert mich dieser Schritt nicht. Mich wundert eigentlich nur, dass wir bisher noch keine mobile Umsetzung gesehen haben.

