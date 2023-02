Cell Broadcast startet bundesweit

Mit der in Deutschland zum heutigen 23. Februar 2023 neu eingeführten Technik Cell Broadcast werden Warnungen an viele Mobilfunkgeräte geschickt.

Nach dem bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr startet Cell Broadcast ab heute bundesweit in den Regelbetrieb. Es dient dabei als zusätzlicher Warnkanal.

Cell Broadcast ist keine SMS, wird aber landläufig dennoch als „Warn-SMS“ bezeichnet. Damit weiß einfach jeder, was gemeint ist. Mithilfe der Cell-Broadcast-Technologie können alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per Textnachricht erhalten. Diese „durchbricht“ auch den Stumm-Modus des Endgeräts.

Erhält man eine Warnmeldung über Cell Broadcast, gibt das Mobilfunkgerät in der Regel einen (sehr) lauten Warnton ab. Der Text der Nachricht enthält dann üblicherweise Verhaltensanweisungen und auch Hinweise auf Quellen für zusätzliche Informationen.

Weitere Informationen zu Cell Broadcast gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

