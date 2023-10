Chromebook Plus: Google kündigt „neue Geräte-Kategorie“ an

Bei Google hat man zum Start in die neue Woche eine „neue Geräte-Kategorie“ für Chromebooks angekündigt, die sich Chromebook Plus nennt. Der Fokus liegt auf Performance, um genau zu sein sogar auf der „doppelten Performance“, so Google.

Es gibt also die 12. bzw. 13. Generation der Intel Core i3 bzw. i5 Prozessoren oder der 5.000 bzw. 7.000 Serie AMD Ryzen Prozessoren, mindestens 8 GB RAM und mindestens ein FHD-Display. Falls Chromebooks bereits die Bedingungen für ein Plus-Gerät erfüllen, dann gibt es am 17. Oktober ein Update auf Chromebook Plus.

Die ersten Modelle dieser Kategorie wurden auch schon genannt, weiter unten gibt es eine kleine Liste. Laut Google sollen aber zeitnah weitere Chromebooks folgen.

Weitere Merkmale eines Plus-Modells sind eine Webcam mit 1080p oder mehr und mindestens 128 GB Speicher. Ab dem 9. Oktober kommen die ersten Chromebooks auf den Markt und preislich startet diese Kategorie bei 449 Euro in Deutschland.

Ein interessanter Ansatz, denn während die Konkurrenz in den letzten Jahren den Trend von Chromebooks erkannt hat und versucht, immer günstigere Laptops zu ermöglichen, geht Google jetzt den Weg „nach oben“ und setzt auf mehr Leistung.

Wir wollen mit Chromebook Plus eine Laptop-Lösung bieten, mit der unsere Nutzer*innen noch mehr schaffen, noch mehr entwickeln und noch mehr erreichen können. Dafür haben wir die Leistungsfähigkeit verdoppelt. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl an Apps, Anwendungen und Funktionen integriert, die das Nutzer*innenerlebnis von Chromebooks auf eine neue Stufe heben.

Chromebook Plus: Die ersten Geräte

Acer Chromebook 514 mit AMD Ryzen™ 3 7320C Prozessor, Acer ComfyView™ WUXGA IPS Display und AMD Radeon™ 610M Grafikkarte

mit AMD Ryzen™ 3 7320C Prozessor, Acer ComfyView™ WUXGA IPS Display und AMD Radeon™ 610M Grafikkarte Acer Chromebook 515 mit Intel® Core™ i3-1215U Prozessor, 15,6″ Multi-Touch FHD mit IPS (matt) Display und Intel® UHD Graphics Grafikkarte

mit Intel® Core™ i3-1215U Prozessor, 15,6″ Multi-Touch FHD mit IPS (matt) Display und Intel® UHD Graphics Grafikkarte Asus Chromebook Flip CX3 mit Intel® Core™ i3-1215U Prozessor, 14,0″ FHD mit IPS-Level Display und Intel® UHD Grafikkarte

mit Intel® Core™ i3-1215U Prozessor, 14,0″ FHD mit IPS-Level Display und Intel® UHD Grafikkarte Asus Chromebook Flip CM3 mit AMD Ryzen™5 7520C Prozessor, 14,0″ FHD mit IPS-Level Touch-Display und AMD Radeon™ Grafikkarte

mit AMD Ryzen™5 7520C Prozessor, 14,0″ FHD mit IPS-Level Touch-Display und AMD Radeon™ Grafikkarte HP Chromebook 15.6 mit Intel® CoreTM i3-N305 Prozessor, 15,6″ FHD mit IPS-Level Display und Intel® UHD Graphics Grafikkarte

mit Intel® CoreTM i3-N305 Prozessor, 15,6″ FHD mit IPS-Level Display und Intel® UHD Graphics Grafikkarte Lenovo Ideapad Chromebook Flex 5i mit Intel® Core i5-1334U Prozessor, 14,0″ FHD Multi-Touch mit IPS und Intel® UHD Graphics Grafikkarte

