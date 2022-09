Chromecast mit Google TV (HD) vorgestellt

Wir haben heute über eine neue HD-Version des Chromecasts berichtet und so schnell kann es manchmal gehen, Google hat diese soeben offiziell vorgestellt.

Der neue Chromecast ergänzt den alten von 2020 und der Zusatz am Ende deutet schon an, was der Unterschied ist: Es gibt nur 1080p und kein 4K. Dafür ist er mit 39,99 Euro günstiger, allerdings auch 10 Euro teurer als das Amazon-Pendant.

Technische Details haben wir nicht von Google vorab bekommen, aber der Leak lieferte uns ja bereits die Basis und wir wissen, dass die Hardware im Kern der 4K-Version entspricht. Ihr könnt damit alles nutzen, was Google TV zu bieten hat.

Laut Google wird der Chromecast mit Google TV (HD) noch heute im Handel landen und über den eigenen Store erhältlich sein, das Produkt war also doch nicht wichtig genug, um in ein paar Tagen auf der Keynote gezeigt zu werden. Wer also ein paar Euro sparen und Google TV nutzen will und wem FHD reicht: Das ist euer TV-Stick.

