Clanq startet Familienkonto und wird kostenpflichtig

Clanq – das „Bankkonto für Familien“ – präsentiert das Familienkonto als neues Feature in der Clanq-App. Speziell für enge Familienmitglieder ermöglicht es eine eigene Verknüpfung in der App.

Im Gegensatz zum regulären „Clan“ teilen sich Mitglieder als „enge Familie“ ein gemeinsames Familienkonto, das beide gleichberechtigt nutzen können. Neben vollständigem Zugriff und eigener Debitkarte bietet das Familienkonto die Möglichkeit, als Familie doppelt Cashback zu sammeln.

Clanq wird kostenpflichtig

Neben der Einführung des Familienkontos kündigt Clanq im Jahr 2023 weitere bedeutende Änderungen an. Ab dem 1. März 2024 wird Clanq für Bestandskunden kostenpflichtig (für Neukunden ab sofort) und bietet zwei Pakete an: Clanq Basic für 4,90 €/Monat und Clanq Plus für 8,90 €/Monat. Letzteres richtet sich besonders an Paare, die ein gemeinsames Familienkonto nutzen möchten. Die genauen Leistungen der Pakete sind auf der Webseite von Clanq aufgeführt.

Zusätzlich zu den Gebühren informiert Clanq über die Einführung von 2 % Zinsen p. a. für das Kinderkonto ab dem 1. Januar 2024. Diese Zinsen werden quartalsweise ausgeschüttet. Trotz der Gebühren betont Clanq, dass sich die Nutzung weiterhin lohnt, unter anderem durch Cashback bei Einkäufen, gemeinsames Sparen im Clan und Sparzinsen. Ob das auch auf euch zutrifft, müsst ihr natürlich selbst nachrechnen.

