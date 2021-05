Clubhouse: Beta für Android erreicht die nächste Stufe

Nun, das ging doch mal zügig. Vor ein paar Tagen gaben die Entwickler bei der Audio-Plattform Clubhouse bekannt, dass die Beta für Android fertig sei und man Nutzer ausgewählt hat, die diese testen können. Nun folgt der nächste Schritt.

Von nun an kann man sich die Beta für Android im Google Play Store herunterladen und sie testen, wenn man in den USA wohnt. In Deutschland kann man sich derzeit nur dafür anmelden, doch laut Clubhouse soll sich das schon bald ändern.

Die Entwickler sammeln derzeit viel Feedback zur App und wollen schauen, dass alles funktioniert. Als Erstes sind die englischsprachigen Länder dran, dann soll der globale Markt folgen. Einen Zeitraum hat das Clubhouse-Team nicht genannt.

Ich bleibe dabei und glaube nicht, dass die Audio-Plattformen eine große Chance haben werden. Doch immerhin hat Clubhouse den Druck erhöht, denn ohne eine Android-App wird man definitiv keine Chance haben. Mal schauen, wie sich das in diesem Jahr entwickelt, aber der Clubhouse-Hype ist schon lange wieder vorbei.

