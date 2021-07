Clubhouse ist jetzt für alle geöffnet und wird es nicht leicht haben

Clubhouse, wisst ihr noch, dieses soziale Netzwerk, was quasi wie Live-Podcasts funktioniert und vor ein paar Monaten einen Hype erlebte und seit dem von einem kleinen und elitären Kreis genutzt wird? Jetzt kann jeder Clubhouse nutzen.

Die Apps für Android und iOS sind also fertig, es gibt direkt noch ein neues Logo und jeder darf sich anmelden und Clubhouse nutzen. Dieser Schritt kommt recht spät, denn die Konkurrenz hat diese „Funktion“ bereits fleißig kopiert.

Hat Clubhouse eine Chance?

Ich bleibe bei meiner Meinung und glaube, dass Live-Audio nicht das nächste Stories sein wird. Das liegt einfach daran, dass es viel zu viel Zeit kostet und die Stories auch mal in wenigen Minuten in den Apps „durchgeklickt“ sind.

Falls sich dieses Format etabliert, dann wird es vermutlich nicht viele Anbieter auf dem Markt geben, da wie gesagt: Zeitmangel. Mal schauen, ob Clubhouse also eine Chance hat und wie sich das jetzt entwickelt, wenn es jeder nutzen darf.

Mein Tipp: Clubhouse ist ein zwei Jahren wieder weg und die Funktion wird bei Spotify oder einem anderen Audio-Dienst bleiben. Facebook und Co. werden aber vermutlich auch schon überlegen, wo sie diese Funktion in der App wieder „verstecken“. Was meint ihr, seht ihr das anders? Hat Clubhouse eine Chance?

