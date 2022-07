CO2-abhängige Klimaabgabe für Verbrenner im Gespräch

Wie das Handelsblatt erfahren haben will, gehen aus einem Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministeriums Pläne für eine Klimaabgabe hervor.

Demnach sieht das Papier eine „eine CO2-abhängige Klimaabgabe für Pkw-Neuzulassungen in Kombination mit einer Fortführung der E-Auto-Prämie“ als sinnvolle Lösung an. Weiter heißt es in dem Papier, damit sollen „im Ergebnis gleichrangige E-Autos günstiger werden als die jeweiligen Verbrenner-Autos“.

Auch werden konkrete Beispiele angeführt. So werden die Volkswagen Elektroauto-Modelle ID.3 und ID.4 genannt, die im Vergleich zu einem vergleichbaren VW Golf mit Verbrennungsmotor günstiger sein müssten.

Neue Verbrenner sollen ab dem Jahr 2035 in Europa verboten werden. Das gilt freilich nur für Neuwagen. Eine Klimaabgabe könnte den Weg dahin ebnen. Ob dies allerdings in der aktuellen Regierung umsetzbar ist, bleibt offen. Die FDP dürfte solch einer CO2-abhängigen Klimaangabe wohl eher nicht zustimmen.

