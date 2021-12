Corona-Warn-App v2.15 ist da – 3G-Nachweis bereits bei Ticketbuchung

Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 35 Millionen Downloads verzeichnet, hat aktuell ein Update mit einer kleinen Neuerung verpasst bekommen.

Das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP hat Version 2.15.1 der Corona-Warn-App veröffentlicht. Mit dem Update hat das Team neben Fehlerbehebungen auch eine Funktion implementiert.

So können User nun bereits bei einer Ticketbuchung den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Dazu scannen diese einen vom Buchungssystem angezeigten QR-Code und wählen dann in der App das passende Zertifikat aus. Das Ergebnis der Zertifikatsprüfung wird laut Changelog vom Prüfpartner an das Buchungssystem übertragen.

Version 2.15.1 wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung.

🆕Version 2.15 der #CoronaWarnApp ist da (48-Stunden-Rollout) mit diesen Features: 🎫Vereinfachte Zertifikatsprüfung bei Ticketbuchung 🟥Neue Handlungsempfehlungen bei „roter Warnung“ 👨‍👩‍👧‍👦Limitierung Personenzahl bei Zertifikats-Scan Details & Bilder

➡️https://t.co/ZsDy3OC38W pic.twitter.com/Ap4cloRds5 — Corona-Warn-App (@coronawarnapp) December 20, 2021

