Corona-Warn-App v2.22 ist da – Schnelltest-Profile für Familienmitglieder anlegen

Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 45 Millionen Downloads verzeichnet, hat aktuell ein Update mit Neuerungen verpasst bekommen.

Das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP hat Version 2.22 der Corona-Warn-App veröffentlicht. Mit dem Update hat das Team neben Fehlerbehebungen auch neue Funktionen implementiert.

Die neue Funktion vervollständigt die Testverwaltung für Familienmitglieder, die das Projektteam mit Version 2.21 eingeführt hat. Das Schnelltest-Profil enthält die persönlichen Daten wie Name und Kontaktdaten in Form eines QR-Codes. An teilnehmenden Teststellen wird dann lediglich der QR-Code in der App zur Anmeldung gescannt. So kann die Registrierung vor Ort beschleunigt werden. Mit Version 2.22 können Nutzer Schnelltest-Profile auch für Familienmitglieder, die beispielsweise kein Smartphone besitzen, anlegen.

Version 2.22 der Corona-Warn-App wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung.

🆕#CoronaWarnApp Version 2.22 ist da! 👪Nutzerinnen und Nutzer können Schnelltest-Profile auch für Familienmitglieder anlegen, die kein Smartphone besitzen. Profil enthält persönliche Daten als QR-Code, der an Teststellen gescannt wird. Wie es geht

➡️ https://t.co/4eG8uMYXEz pic.twitter.com/Jxs0FbeNgw — Corona-Warn-App (@coronawarnapp) May 4, 2022

