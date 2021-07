COVID-Zertifikat startet EU-weit

Das digitale COVID-Zertifikat der EU soll ein „sicheres“ Reisen innerhalb der EU auch während der Corona-Pandemie ermöglichen. Ab dem heutigen 1. Juli 2021 ist es EU-weit verfügbar.

Das digitale COVID-Zertifikat der EU ist ein digitaler Nachweis dafür, dass man entweder gegen COVID-19 geimpft wurde, von Corona genesen ist oder negativ auf Corona getestet wurde. Das Zertifikat gilt in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen.

-->

Die digitale Version kann auf einem mobilen Gerät gespeichert werden – hierzulande funktioniert das beispielsweise mit CovPass oder der Corona-Warn-App. Man kann aber auch eine Papierfassung vorweisen. Beide Versionen weisen einen QR-Code mit zentralen Informationen sowie eine digitale Unterschrift auf, um die Echtheit des Zertifikats zu bestätigen.

CovidPass: Impfzertifikat im Apple Wallet und Android-Wallets speichern 29. Juni 2021 JETZT LESEN →

Für die Ausstellung sind die nationalen Behörden zuständig. In Deutschland kann der Impfnachweis in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum generiert werden. Genesenenzertifikate werden in Arztpraxen auf Grundlage eines positiven PCR-Testergebnisses ausgestellt. Sie sind ab 28 Tagen nach dem Positiv-Test für maximal 180 Tage gültig und können mit der CovPass-App verwaltet werden.

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass vollständig geimpfte Personen und Genesene von reisebedingten Beschränkungen befreit werden sollen. Aber: Die Mitgliedstaaten können im Rahmen einer „Notfallbremse“ Reisemaßnahmen für geimpfte und genesene Personen wiedereinführen, falls sich die epidemiologische Lage rasch verschlechtert.

-->