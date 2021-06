CovPass: Test- und Genesenenzertifikate können importiert werden

Der CovPass ist der digitale COVID-19-Impfnachweis in Deutschland. Verantwortlich dafür zeigt sich das Robert Koch-Institut. Nun steht ein weiteres Update für die App bereit.

Hierzulande heißt die Lösung des digitalen Impfnachweises, der auch auf EU-Ebene Gültigkeit hat, CovPass. Mit der CovPass-App können die Menschen in Deutschland ihre Corona-Impfungen auf das Smartphone laden. Das klappt allerdings nicht nur mit CovPass, sondern seit Kurzem auch mit der Corona-Warn-App.

Genesenenzertifikate per QR-Code importieren

Aktuell ist eine neue CovPass-Version für iOS erscheinen, die einige Fehlerbereinigungen mitbringt. Das Update für die Android-Ausgabe sollte ebenfalls in Kürze folgen.

In Version 1.3 gibt es eine Erweiterung der Importfunktion weiterer Covid-Zertifikate der EU. Neben Impfzertifikaten, bietet die CovPass-App nun außerdem auch die Möglichkeit Test- und Genesenenzertifikate per QR-Code in die App zu importieren.

Die CovPass-App (iOS / Android) ist ein kostenloses Angebot des Robert Koch-Instituts. Die Nutzung der CovPass-App ist und bleibt laut RKI freiwillig.

CovPass Preis: Kostenlos

Die CovPassCheck-App hat ebenfalls aktuell ein Update erhalten, welches es ermöglicht, die Test- und Genesenenzertifikate per QR-Code zu prüfen.

CovPassCheck Preis: Kostenlos

So funktioniert die CovPass-App

Das Robert Koch-Institut hat einige Details zu CovPass veröffentlicht. So erklärt man unter anderem, wie die App in der Praxis funktioniert. Und zwar wie folgt:

1. Die Corona-Impfungen auf Ihr Smartphone übertragen

Halten Sie die Kamera des Smartphones über den QR-Code und scannen Sie mit der CovPass-App das Impfzertifikat. Der Nachweis für die Corona-Impfung wird direkt auf das Smartphone geladen. Das Impfzertifikat erhalten Sie nach der Corona-Impfung digital oder als Ausdruck auf Papier im Impfzentrum oder in der Arztpraxis.

2. Die CovPass-App zeigt bei einem vollständigen Impfschutz den QR-Code an

Mit dem QR-Code können Sie den vollständigen Impfschutz nachweisen. Laden Sie dafür alle nötigen Impfungen in die CovPass-App. Der QR-Code kann erst angezeigt werden, wenn 14 Tage nach der letzten Impfung vergangen sind. Bei einer Überprüfung zeigt der QR-Code nur die nötigsten Informationen an: den Impfstatus, den Namen und das Geburtsdatum.

3. Den QR-Code bei Bedarf vorzeigen

Lassen Sie den QR-Code in der CovPass-App von der prüfenden Person scannen. Bitte halten Sie ergänzend Ihr Ausweisdokument bzw. das Ausweisdokument der geimpften Person bereit. Beim Vorzeigen des QR-Codes ist nicht zwingend eine Internetverbindung notwendig.

