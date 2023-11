Crash Black Week 2023 gestartet – das sind die Aktionstarife im Vodafone-Netz

Ab sofort startet bei crash-tarife.de die Crash Black Week 2023. Der Mobilfunkprovider bietet dabei drei verschiedene Tarife im Vodafone-Netz zu Aktionspreisen an.

Alle Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten. Wie gewohnt beinhalten sie zudem EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call und auf Wunsch auch eine E-SIM. In meinen Augen bekommt man bei Klarmobil direkt in diesem Jahr die besseren Tarife im Vodafone-Netz. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf die Details der Crash-Tarife in dieser Aktion.

Allnet Flat 15 GB LTE

15 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

LTE Internet-Flat (50 Mbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

E-SIM möglich

7,99 €/Monat (für 24 Monate)

9,99 € Anschlusspreis

Allnet Flat 30 GB LTE

30 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

LTE Internet-Flat (50 Mbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

E-SIM möglich

9,99 €/Monat (für 24 Monate)

9,99 € Anschlusspreis

Allnet Flat 40 GB LTE

40 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

LTE Internet-Flat (50 Mbit/s) Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

E-SIM möglich

14,99 €/Monat (für 24 Monate)

9,99 € Anschlusspreis

Zusätzlich zu allen Tarifen erhalten alle Kunden einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option hat einen Gratismonat, kostet danach 9,99 €/Monat und kann monatlich gekündigt werden (das also nicht vergessen, falls nicht gewünscht).

Zu den Crash-Tarifen →

