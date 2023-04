Volkswagen: Mehr Leistung für die Elektroautos

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen einen neuen Elektromotor mit 210 kW (286 PS), der mehr Leistung als die aktuelle Version mitbringt und gleichzeitig eine Ecke effizienter ist. Der Zeitpunkt war kein Zufall, der VW ID.7 hat diesen verbaut.

In den kommenden Monaten (Jahren bei den aktuellen Lieferzeiten) wird dieser Elektromotor auch in andere Modelle wandern, es soll in diesem Jahr losgehen. Der neue VW ID.3 hat ihn aber noch nicht, da kommt noch alte Technik zum Einsatz.

Mehr Power für Dual-Motor-Modelle

Doch nicht nur die Basisversion bekommt einen neuen Elektromotor, heute hat die Volkswagen AG den Cupra Tavascan vorgestellt und dieser kommt nicht nur mit einem Elektromotor daher, es gibt auch eine VZ-Version mit zwei Elektromotoren.

Diese besitzt 250 kW (340 PS) und diese neue Leistung werden wir dann auch nach und nach bei den anderen VW-Marken sehen. Bei den GTX-Modellen wohl schon sehr bald, aber auch Audi und Skoda dürften da sicher bald nachziehen.

Insgesamt gibt es fast 680 Nm Drehmoment, was sich auf 545 Nm (Heckmotor) bzw. 134 Nm (Frontmotor) aufteilt. Ein Blick auf die Daten zeigt, dass sich also beim Frontmotor nichts ändert, es gibt weiterhin 80 kW (109 PS) an der Vorderachse. Die volle Leistung wird aber nicht genutzt, denn das wären dann 290 kW (fast 400 PS).

Elektromotor hinten: Permanenterregter Synchronmotor

Permanenterregter Synchronmotor Elektromotor vorne: Asynchronmotor

Beim Akku bleibt alles gleich, da gibt es 77 kWh, die Ladeleistung hängt dann vom jeweiligen Modell ab. Ich gehe mal davon aus, dass die neuen Versionen jetzt nach und nach gezeigt werden, es ist jedenfalls ein sehr guter Zeitpunkt zum Abwarten.

Wobei die meisten Modelle mit dieser Leistung erst 2024 kommen werden.

PS: Falls euch solche Werte interessieren, der Cupra Tavascan VZ benötigt 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, ein Polestar 2 benötigt hier 4,2 Sekunden und ein Tesla Model Y Performance liegt sogar bei 3,7 Sekunden. Bisher benötigten die Modelle mit zwei Elektromotoren übrigens 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h bei VW.

PPS: Bisher wurden noch keine Modelle mit diesem neuen Elektromotor bestätigt, nur der VW ID.7 und der Cupra Tavascan. Ich weiß auch nicht, ob alle Modelle im MEB-Portfolio diesen Motor bekommen, aber ich hoffe es doch mal, denn nicht nur die zusätzliche Leistung ist interessant, er soll laut Volkswagen effizienter sein.

