Cupra Tavascan: Neues Elektroauto wird morgen vorgestellt

Cupra wird diese Woche ein neues Elektroauto zeigen, das zweite Elektroauto der Marke steht an. Nach dem Pendant zum VW ID.3, dem Cupra Born, folgt nun das Pendant zum VW ID.5, der Cupra Tavascan, ein vollelektrischer SUV der Marke.

Der Cupra Tavascan dürfte sehr ähnliche Spezifikationen, wie die SUVs von VW, Audi oder Skoda haben, ich rechne aber damit, dass man sich bei der Leistung auf dem Level der GTX-Modelle bewegt und wir ca. 300 PS mit zwei Motoren sehen.

Die Weltpremiere findet in Berlin statt, aber es ist sicher kein Zufall, dass man das im Schatten der Auto Shanghai zeigt, denn der Cupra Tavascan wird nicht im VW-Werk in Zwickau gefertigt, dieser wird nur in China gefertigt und dann exportiert.

Cupra hat den Tavascan schon oft gezeigt, aber der Marktstart ist erst für 2024 geplant, ich hätte daher auch später mit der Weltpremiere gerechnet. Daher gehe ich auch davon aus, dass wir morgen noch keine finalen Preise bekommen werden.

