Der Cupra Tavascan wird in China gefertigt

Die Volkswagen AG wird den ersten Elektro-SUV von Cupra laut Bloomberg in China fertigen lassen, genau genommen in Anhui. Am Freitag wurde das offiziell bestätigt, auch die Modelle in Europa werden dort produziert in dann exportiert.

Cupra Tavascan kommt 2024 zu uns

Der Cupra Tavascan nutzt ebenfalls die MEB-Plattform und gilt als Pendant zum VW ID.5 GTX oder Skoda Enyaq RS. Marktstart ist für 2024 geplant und wir haben letzte Woche neue Bilder bekommen. Technische Details stehen aber noch aus.

Aktuell gibt es keine Pläne für weitere Modelle, die man nach Europa exportieren wird, aber die Volkswagen AG überdenkt gerade alle Pläne nach der Entlassung von Herbert Diess und ausgeschlossen ist das nicht. Außerdem macht die Konkurrenz bei Tesla oder BMW das auch, um die Kosten für die Produktion weiter zu senken.

Die Volkswagen AG arbeitet derzeit an einem neuen 5-Jahres-Plan, in dem man dann auch festlegt, welche Modelle wo gebaut werden. Der neue VW ID.3 kommt zum Beispiel ab 2023 auch nach Wolfsburg. Erste Details kommen also nach und nach ans Licht, die komplette Roadmap dürfte es dann erst Anfang 2023 geben.

