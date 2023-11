Cyber Monday: Penny Mobil und ja! mobil mit 70 Prozent Rabatt

Vom 27. bis 29. November 2023 bieten Penny Mobil und ja! mobil Neukunden einen Rabatt von 70 Prozent auf den Kauf eines Starterpakets.

Bei erfolgreicher Online-Buchung im Rahmen des Cyber Monday Aktionszeitraums kostet das Starterpaket statt 9,95 Euro nur 2,99 Euro. Zu beachten ist allerdings, dass das 6-Monats-Paket von dieser Aktion ausgeschlossen ist.

Besonders vorteilhaft ist das Angebot für Neukunden von ja! mobil, die bei Aktivierung eines ja! mobil Smart Tarifs zwischen 27. November und 10. Dezember 2023 zusätzlich von 120 GB extra Datenvolumen profitieren.

In den ersten 24 Monaten wird das im ja! mobil Smart Tarif inkludierte Datenvolumen von 5 auf 10 GB pro Monat verdoppelt. Die zusätzlichen 120 GB werden in 24 Datenpässen à 5 GB zur Verfügung gestellt, die jeweils 31 Tage gültig sind. Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen.

Die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH als Partner im LTE-Netz der Telekom realisiert.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

