Cyberpunk 2077, Call of Duty und mehr: PlayStation-Angebote laufen bald ab

Sony startete vor ein paar Tagen eine neue Aktion im PlayStation Store, bei der man bis zu 75 Prozent Rabatt für ausgewählte Spiele versprach. Dieses Mal lautete das Motto „Kritiker-Empfehlungen“, was in meinen Augen oft eine sehr gute Aktion ist.

Da findet man nämlich eher hochwertige Spiele mit guten Bewertungen im Angebot und dieses Mal sind unter anderem Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1, It Takes Two, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Assassin’s Creed Mirage und viele mehr dabei.

Sony spricht von fast 1.000 reduzierten Objekten auf dieser Seite im PlayStation Store, aber sowas soll natürlich auch nur anlocken. Es sind aber gute Spiele dabei, ein Blick lohnt sich, genauso wie übrigens ein kurzer Preisvergleich vor einem Kauf.

Die Aktion läuft schon und endet laut Sony am 15. Februar, 00:59 Uhr Ortszeit.

