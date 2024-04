Cyberpunk 2077: Gute Nachricht für den Nachfolger

Bei CD Project Red arbeitet man derzeit am Nachfolger für Cyberpunk 2077 und einige Fans haben die Befürchtung, dass die Entwickler einen Weg gehen könnten, den derzeit einige Entwicklerstudios gehen: Singleplayer-Spiele mit In-App-Käufen.

Vor allem Dragon’s Dogma 2 machte hier sehr negative Schlagzeilen vor ein paar Tagen und da hat Piotr Nielubowicz betont, dass es bei CD Project Red „keinen Platz für Mikrotransaktionen in Singleplayer-Spielen“ gibt. Das finde ich sehr gut.

Diese Aussage stammt auch nicht von einem beliebigen Entwickler, es ist der CFO und wenn schon dieser der Meinung ist, dass das nichts in hochwertigen AAA-Spielen zu suchen hat, dann ist das ein gutes Zeichen, dass das auch nicht kommt.

Cyberpunk 2077 mit Multiplayer-Modus

Für Multiplayer-Spiele ist das natürlich vollkommen in Ordnung, so ein Modus soll für den Nachfolger von Cyberpunk 2077 in Planung sein, aber im Spiel selbst muss man das nicht befürchten. Das gilt natürlich auch für das ganz neue Witcher-Spiel.

Ich verstehe, dass moderne AAA-Singleplayer-Spiele immer teurer werden und die Entwickler schauen müssen, wie man das ausgleicht, aber es gibt andere Wege und als Fan von Cyberpunk 2077 bin ich froh, dass die Entwickler das auch so sehen.

