Cyberpunk 2077: Heute kommt das letzte Update vor dem Nachfolger

Zu Cyberpunk 2077 wurde so ziemlich alles gesagt, für mich ist es eines der besten und größten Comebacks in der Geschichte des Gamings. Was mich freut, denn es ist nach mehreren Jahren ein wirklich sehr gutes Spiel und Gesamtpaket geworden.

Das Highlight waren in diesem Jahr das DLC (Phantom Liberty) und Version 2.0 als großes Updates. Doch Version 2.0 war noch nicht das große Finale für Cyberpunk 2077, denn das erscheint heute um 12 Uhr mit Version 2.1 und vielen Neuerungen:

Danach ist Cyberpunk 2077 endgültig abgeschlossen, so Marcin Momot von CD Project Red, es ist der letzte Patch für das Spiel. Wobei damit Updates gemeint sind, die Neuerungen mitbringen, das Spiel wird sicher weiterhin sehr gut gepflegt.

Ein New Game+ ist damit auch vom Tisch, das hat Marcin Momot auf Nachfrage betont. Man habe viele Wünsche der Fans umgesetzt, doch diese Neuerung ist im Moment nicht geplant. Das Team fokussiert sich jetzt auf den direkten Nachfolger.

Details dazu gibt es noch nicht und das wird vermutlich auch ein paar Jahre dauern, denn dieser befindet sich noch in der Konzeptphase. Ich bin gespannt und freue mich. Nach Phantom Liberty habe ich das Spiel vorerst von der PS5 geworfen, aber in 1-2 Jahren starte ich da definitiv mal wieder einen Run und fange ganz vorne an.

