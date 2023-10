Zukunft von Cyberpunk 2077: Nachfolger, neues Projekt und Verkaufszahlen

Die Entwicklung von Cyberpunk 2077 ist mit Phantom Liberty abgeschlossen und jetzt beginnt die nächste Phase, denn CD Project Red arbeitet an einem Nachfolger.

Dieser hört auf den Codenamen „Orion“, befindet sich laut Adam Badowski aber noch in der Konzeptphase. Der Nachfolger von Cyberpunk 2077 ist also noch in der „konzeptionellen Designebene“ und es wird viele Jahre dauern, bis wir ihn sehen.

Cyberpunk 2077 selbst bekommt keine großen Updates mehr, obwohl das Spiel mit 25 Millionen verkauften Einheiten mittlerweile sehr erfolgreich ist. Phantom Liberty kommt schon auf 3 Millionen Einheiten und der PC ist hier die beliebteste Plattform:

Doch das war es noch nicht, die Fans bekommen bald neue Inhalte, wenn auch nicht in Form von einem Spiel oder DLC. Zusammen mit Anonymous Content plant man derzeit ein neues „Live-Action Project“. Es ist unklar, ob da eine Serie oder ein Film kommen. Ich persönlich fände einen Film mit Keanu Reeves eine gute Idee.

Am Ende ist Cyberpunk 2077 doch noch das geworden, was ich mir damals beim Launch erhofft habe und ich finde es zwar schade, dass das Universum für viele Jahre ruhen wird, aber die Entwickler sollen sich dieses Mal die Zeit für das neue Spiel nehmen. Ich bin gespannt, in welche Richtung der Nachfolger gehen wird.

Neues Steam Deck von Valve vorab entdeckt Valve hat in den letzten Monaten immer mal wieder betont, dass es noch lange dauern wird, bis wir ein neues Steam Deck mit mehr Performance sehen werden. So gab es […]6. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->