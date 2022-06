Darum hat Apple gestern nicht über AR und VR gesprochen

Apple liebt die erweiterte Realität (AR) und auch die virtuelle Realität (VR) ist auf den Events immer wieder ein Thema. Kommendes Jahr soll eine VR-Brille auf den Markt kommen, gefolgt von einem weiteren Modell und später eine AR-Brille.

Es wurde daher immer wieder spekuliert, ob wir eine erste Preview im Rahmen der WWDC 2022 sehen werden, immerhin ist es das Event für Entwickler. gab es aber nicht, Apple hat die virtuellen Themen gestern in fast zwei Stunden ignoriert.

-->

VR-Brille von Apple noch ein Jahr entfernt

Das lässt sich laut Ming-Chi Kuo sehr leicht begründen, denn der Lockdown in China wird für Verspätungen sorgen. Er rechnet mittlerweile damit, dass die VR-Brille sogar erst im zweiten Quartal 2023 kommt. Warum also jetzt schon zeigen?

Die Konkurrenz wartet nur darauf, wie das OS für die Brille aussieht und was Apple so geplant hat. Fast ein ganzes Jahr reicht vielen aus, um das zu kopieren. Kuo hat daher mittlerweile eine neue Roadmap für den Einstieg in die VR-Welt von Apple:

Medien-Event im Januar 2023

SDK etwa 2-4 Wochen später

Vorbestellungen in Q2 2023

Verfügbarkeit vor der WWDC 2023

Lange Zeit wurde spekuliert, ob VR noch in diesem Jahr ein Thema für Apple ist, aber die WWDC 2022 brachte die Antwort: Nein. Es gab keine Preview und auch keine Hinweise in den Updates für iOS und Co. – VR spielt jetzt noch keine Rolle.

USB C für alle (auch das iPhone): EU hat sich auf Standard festgelegt Die EU wollte schon einmal einen Standard für Smartphones, Kameras und Co. in Europa festlegen, aber irgendwie hat das nie geklappt. Seit ein paar Monaten geht es aber plötzlich ganz schnell und es hat sich angedeutet, dass USB C gewinnt.…7. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->