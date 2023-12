Das Elektroauto von Xiaomi soll es mit Porsche und Tesla aufnehmen

Xiaomi wird uns am 28. Dezember auf einem Event die Details zum Elektroauto der Marken nennen. Lei Jun hat offiziell bestätigt, dass es in China ein dreistündiges Event gibt, auf dem man über die Details der Technologien des SU7 sprechen wird.

Dieser Name macht seit einigen Wochen die Runde in der Gerüchteküche und der Chef von Xiaomi hat diesen damit auch bestätigt. SU steht für „Speed Ultra“ und der Fokus liegt auf Performance und man möchte „der Beste in der Klasse“ sein.

Xiaomi hat Porsche Taycan im Visier

Angeblich greift Xiaomi damit keine spezielle Marke an, aber Lei Jun erwähnt dann doch noch zwei Modelle, mit denen es der Xiaomi SU7 aufnehmen wird: Porsche Taycan Turbo bei Fahrdynamik und Tesla Model S bei „fortschrittlichen Systemen“.

Lei Jun betont übrigens immer wieder, dass es keine konkreten Produkte am 28. Dezember geben wird, der Fokus liegt auf der Technologie. Dinge wie einen Preis bekommen wir also noch nicht, dieser sei angeblich noch nicht final entscheiden.

Dann schauen wir mal, ich bin wirklich sehr gespannt, was Xiaomi da abliefert. Der Schritt zu einem Elektroauto wurde erst im Frühjahr 2021 bestätigt und das ist ein sehr kurzer Entwicklungszeitraum für das erste Auto, wenn man bei Null beginnt.

Da ist es durchaus eine Ansage, wenn man in der Ankündigung für das Event direkt den Porsche Taycan Turbo und das Tesla Model S erwähnt, vor allem der Taycan ist mit Blick auf die Fahrdynamik in meinen Augen das beste Elektroauto der Klasse.

Amazon Prime Video: Werbung startet bereits im Januar 2024 Amazon verschlechtert Prime Video ab 2024, denn was bei Freevee funktioniert, soll auch beim „Haupt-Streamingdienst“ mehr Geld einspielen. Im Herbst bestätigte Amazon, dass Prime Video bald Werbung bekommt und am […]27. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->