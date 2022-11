Das letzte Kapitel: Assassin’s Creed Valhalla ist jetzt abgeschlossen

Ubisoft wollte das DLC eigentlich am 6. Dezember veröffentlichen, doch als kleine Überraschung für die Fans von Assassin’s Creed Valhalla gibt es The Last Chapter ab sofort zum Spielen. Und damit wird eine wirklich lange Reise abgeschlossen.

Die letzten Missionen schließen das Kapitel von Valhalla ab, welches Ubisoft länger als sonst üblich mit neuen Inhalten versorgt hat. Es ist das erfolgreichste Assassin’s Creed bisher und das hat sich schon zum Launch des Spiels (2020) angedeutet.

Ich habe Assassin’s Creed Valhalla auch mit dem Launch der Next-Gen-Konsolen gespielt, aber es wurde mir irgendwann zu umfangreich und es kam immer mehr dazu. Und ich muss sagen, dass mir da auch zu viele Lückenfüller dabei waren.

Wer weiß, vielleicht werde ich das Kapitel irgendwann wieder starten, aber wenn man von 100+ Spielstunden inklusive DLC-Inhalten hört, dann eher nicht. Solltet ihr aber am Ball geblieben sein, dann steht jetzt das letzte Kapitel der Reise bereit.

