Xbox vs. PlayStation: Sony lehnt das Angebot von Microsoft ab

Microsoft möchte Activision Blizzard übernehmen, aber das gestaltet sich jetzt doch ein bisschen schwerer, als man erwartet hat. Erste Behörden haben grünes Licht gegeben, doch es gibt auch kritische Stimmen – die Sony gerne befeuert.

Und dabei geht es nicht unbedingt um Spiele wie Diablo oder WarCraft, es geht um Call of Duty, eine der erfolgreichsten Spiele da draußen. Sony hat Angst, dass die Spieler zu einer Xbox wechseln, wenn es das nicht mehr für die PlayStation gibt.

Geht es Sony wirklich um Call of Duty?

Daher zeigt sich Microsoft mittlerweile sehr offen und hat jetzt laut New York Times sogar ein Angebot gemacht. Call of Duty bleibt 10 Jahre auf der PlayStation. Man kann sowas nicht für immer garantieren, aber ein Jahrzehnt ist ein langer Zeitraum.

Jim Ryan hat diesen Deal jedoch abgelehnt, denn er ist der Meinung, dass „die Wahlmöglichkeiten, die Gamer heute haben, verschwinden werden, wenn dieser Deal zustande kommt“. Doch er geht noch weiter und hat Microsoft auch als „Tech-Gigant mit einer langen Geschichte der Herrschaft über Firmen“ bezeichnet.

Sagen wir es mal so: Sollte das mit den 10 Jahren stimmen, dann dürfte klar sein, dass es Sony nicht um Call of Duty geht. Und die Ironie an der Sache: Sony hat vor ein paar Tagen exklusive CoD-Vorteile für die PlayStation im Video präsentiert:

Es ist am Ende die Angst vor zu harter Konkurrenz. Sony ist mit der PlayStation weiterhin vor der Xbox und das liegt an den guten Spielen. Microsoft hat auch gute Spiele, aber nicht auf dem Level von Sony. Mit Activision Blizzard würde sich das ändern und die beiden Unternehmen wären schon eher auf einer Ebene unterwegs.

Das möchte Sony logischerweise nicht, daher sät man Zweifel bei Behörden. Die sind zwar nicht unberechtigt, denn die Tech-Giganten kaufen sich tatsächlich zu häufig ein und dominieren den Markt, aber dazu gehört Sony am Ende auch. Man kauft nur nicht so große Studios, aber über die Jahre waren es eben viele kleinere.

Ich bin mittlerweile nicht mehr so sicher, ob dieser Deal über die Bühne geht, auch wenn ich es nicht so kritisch sehe und sogar eher begrüßen würde, damit Sony am Ende noch härtere Konkurrenz hat. Und als Game Pass-Nutzer hätte ich natürlich auch nichts dagegen, wenn die Activision Blizzard-Spiele ab Tag 1 im Abo sind.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Das neue Pokémon ist in einem technisch schlechten Zustand Morgen erscheinen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur für die Nintendo Switch und ein Blick auf Amazon zeigt: Diese Spiele werden sich sicher wieder gut verkaufen, sie sind schon jetzt auf Platz 1 der Verkaufscharts. Doch sind sie gut? Sowas ist…17. November 2022 JETZT LESEN →

-->