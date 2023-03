Das Luxus-Elektroauto: Mercedes plant ersten Elektro-Maybach

Mercedes-Benz schwört mittlerweile auf Luxus und hat das Portfolio vor allem bei den Elektroautos so umgebaut, dass es immer teurer wird. Weniger Autos, höhere Gewinnmarge. Und in diesem Jahr wird auch der erste Elektro-Maybach kommen.

Am 17. April präsentiert Mercedes das erste Elektroauto der Untermarke auf der Messe Auto Shanghai und das zeigt schon, welcher Markt entscheidend ist: China.

Es handelt sich um einen Mercedes-Maybach EQS 680 SUV und da die Maybach-Modelle auf einem bekannten Modell von Mercedes selbst basieren, kennen wir die Version schon als Mercedes-Benz EQS SUV, die letztes Jahr vorgestellt wurde.

Das ist also ein EQS als SUV-Version in noch teurer. Der normale EQS SUV startet in der aktuell besten Version bei über 160.000 Euro, dann kommt aber auch noch eine AMG-Version in Zukunft und über dieser wird sich die Maybach-Version einordnen.

Der normale EQS ist optisch nicht unbedingt mein Fall, die SUV-Version finde ich noch etwas schlimmer und Maybach dürfte die Krönung sein, denn diese extrem übertriebene Optik, die „Luxus“ darstellen soll, gefällt mir noch weniger. Ich mag es aber auch lieber schlicht und minimalistisch, also das Gegenteil von Maybach.

Doch ich finde es gut, dass die Auswahl der Elektroautos wächst und auch solche Modelle sind wichtig, denn die Verbrenner von Maybach sind nicht unbedingt Autos mit einem geringen Verbrauch. Den Livestream zur Ankündigung gibt es dann hier.

Der Schritt kommt übrigens nicht überraschend, denn es gibt schon ein Konzept:

