Lamborghini läutet das elektrische Zeitalter ein

Lamborghini hat heute einen Nachfolger für den Aventador präsentiert und leitet mit dem Revuelto das elektrische Zeitalter der VW-Marke ein. Aber noch mit einer stark angezogenen Handbremse, denn der 1.000+ PS starke Bolide ist ein Hybrid.

Es bleibt also weiterhin bei V12-Sound für die Fans von Sportwagen, aber ein Trio aus drei Elektromotoren mit jeweils 110 kW (ca. 150 PS) sorgt dafür, dass man in 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann. Die Modelle Huraran und Urus stehen bis Ende 2024 ebenfalls als Hybrid-Version an. Allerdings muss man eins wissen.

Mit einem 3,8 kWh großen Akku kommt man auch mit kleinen Hybrid-Modellen nicht weit und in diesem Fall sind das 10 km elektrische Reichweite. Und der Port für den Ladeanschluss ist unter der Fronthaube und nicht wirklich frei zugänglich.

Es ist schon fast dreist, dass man sowas als Plug-In-Hybrid bezeichnet, denn da gehen viele in der heutigen Zeit von einer passablen Reichweite von ca. 50 km aus, mit der man dann immerhin mal zur Arbeit kommt. Hier geht es nur um die Power.

Bei Lamborghini hat man derzeit aber noch gar nicht so das große Interesse an einem Elektroauto, man will die Verbrenner-Ära ein letztes Mal auskosten und nutzt die Power der Elektromobilität lieber für Beschleunigung. Exakt diese Power gibt es übrigens auch im Tesla Model S Plaid, aber ja, dieser Vergleich hinkt dann doch.

Dennoch beeindruckend, dass eine Limousine für den Alltag für deutlich weniger Geld mit einem Highend-Lamborghini locker mithalten kann. Jedenfalls beim Start.

Lamborghini wird ebenfalls elektrisch

Doch auch bei Lamborghini ist die Zeit der Verbrenner angezählt und es wird zwar noch eine letzte Hochphase mit Hybrid-Technik geben, aber dann steht ab 2028 das erste Elektroauto an und ein Jahr später folgt schon der vollelektrische Urus.

Der Lamborghini Revuelto ist ein langsamer Einstieg in die Elektromobilität der VW-Marke, aber es ist eine VW-Marke, der Schritt kommt also. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut dieser Umstieg bei einer Marke wie Lamborghini funktioniert.

