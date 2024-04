Das neue Prince of Persia ist ein Roguelike

Ubisoft hat diese Woche wie erwartet das neue Prince of Persia enthüllt und es ist ein Roguelike. Dieses Genre ist in letzter Zeit beliebt und man konnte die Entwickler von Dead Cells, einem der bekanntesten Spiele dieser Art, für dafür begeistern.

Der Titel lautet „The Rogue Prince of Persia“ und der Early Access bei Steam startet schon im Mai. In den ersten Videos macht das neue Prince of Persia einen guten Eindruck, wir haben aber noch kein finales Datum und kennen noch keinen Preis.

Mit Prince of Persia: The Lost Crown konnte man mich in diesem Jahr begeistern, jetzt also schon der nächste Titel der Reihe, der spannend werden könnte. Zum Remake von Prince of Persia: The Sands of Time schweigt man aktuell aber leider.

