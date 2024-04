Prince of Persia: Ubisoft will uns 2024 mit weiterem Spiel überraschen

Das sind spannende Zeiten für Fans von Prince of Persia, denn mit The Lost Crown hat man Anfang des Jahres viele Fans begeistert. Für mich ist das ein Kandidat für das Spiel des Jahres. Und auch das Remake zu The Sands of Time schreitet voran.

Ubisoft plant weiteres Prince of Persia

Doch das war es noch nicht, so Tom Henderson von Insider Gaming, denn Ubisoft hat noch ein Prince of Persia in Planung und das soll Ende 2024 im Early Access bei Steam starten. Der kommende Titel ist wohl ein „Roguelike“, wird also sehr schwer.

Als Titel kursiert „The Rogue Prince of Persia“, aber das könnte auch nur ein Titel für die Entwicklung sein, die wohl seit vier Jahren läuft. Entwickelt wird das neue Spiel von Evil Empire, die man von Dead Cells kennt, einem gelobten Spiel dieser Art.

Letzten Monat haben die Entwickler offiziell bekannt gegeben, dass Dead Cells nach sieben Jahren beendet ist, das dürfte also der Grund sein, man möchte bald einen neuen Titel bewerben. Es ist noch unklar, wann das neue Prince of Persia angekündigt wird. Gut möglich, dass wir es im Juni sehen, da sind viele Events.

