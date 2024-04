Prince of Persia: The Sands of Time: Das Remake bereitet noch Probleme

Ubisoft sprach Ende 2023 von einem „wichtigen Meilenstein“ beim Remake für Prince of Persia: The Sands of Time. Doch es gibt eine schlechte Nachricht, denn Tom Henderson von Insider Gaming hat erfahren, was das eigentlich bedeutet.

Prince of Persia: Klassiker mit Neustart

Das Remake des Klassikers ist nicht kurz vor der Fertigstellung, ganz im Gegenteil, man hat sich bei Ubisoft wohl für einen kompletten Neuanfang entschieden. Eine gewisse Basis des Spiels bleibt, aber Grafik, Gameplay, alles wird neu entwickelt.

Prince of Persia: The Sands of Time befindet sich also wieder ganz am Anfang der Entwicklung und soll mittlerweile ganz anders als im ersten Trailer aussehen. Das Spiel dürfte also eher nicht in absehbarer Zeit erscheinen, was nicht geplant war.

Der Klassiker feierte Ende 2023 sein 20. Jubiläum und ich wette, dass Ubisoft das damals für den Release anpeilte. Ubisoft selbst schweigt aber bisher dazu, was sich laut Quelle bald ändern könnte, denn es soll zeitnah ein Update für die Fans geben.

