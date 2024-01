Das Verbrenner-Aus könnte sich verzögern

Die EU sieht vor, dass ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden, die keine Emissionen ausstoßen, was gerne als Verbrenner-Aus bezeichnet wird. Wobei sie genau genommen nicht verboten werden, sie müssten nur emissionsfrei sein.

Doch das ist ein anderes Thema, da warten wir jetzt einfach mal die Forschung und Entwicklung in den kommenden 10 Jahren ab. Wobei die Hersteller vielleicht sogar etwas mehr Zeit bekommen, denn das Verbrenner-Aus könnte sich verspäten.

Porsche präsentierte gestern den neuen Macan, der erstmals vollelektrisch wird und trennt sich gleichzeitig vom Verbrenner-Macan. Doch Lutz Meschke, CFO von Porsche, geht davon aus, dass das Verbrenner-Aus doch nicht 2035 kommt.

Verbrenner-Aus ab 2025 wird diskutiert

Es gäbe derzeit „viele Diskussionen“ in der EU und er rechnet damit, dass diese am Ende dazu führen, dass der Plan geändert wird. Vor allem die sinkende Nachfrage nach Elektroautos macht viele Marken derzeit unruhig, daher versuchen sie über Lobbyarbeit die Politik zu beeinflussen. Ein neuer Umweltbonus wäre auch eine Option.

Schauen wir mal, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt, die Hersteller und Politik werden sich das jetzt sicher 2024 in Ruhe anschauen und dann reagieren.

Die Ironie an der Sache: Der Klimawandel schaut sich die Diskussionen in der Politik und Wirtschaft nicht an und denkt sich, hey, da warte ich doch 5-10 Jahre, damit sich alle in Ruhe anpassen können. Genau genommen ist das Gegenteil der Fall.

