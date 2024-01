Porsche Macan Elektro knackt die 600 km bei der Reichweite

Porsche hat heute wie erwartet den neuen Macan vorgestellt, der jetzt allerdings vollelektrisch ist. Er kommt in zwei Versionen zu uns, einmal als Macan 4 mit 300 kW (408 PS, 650 Nm) und einmal als Macan Turbo mit 470 kW (639 PS, 1130 Nm).

Man benötigt also 5,2 bzw. 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bei 220 bzw. 260 km/h ist Schluss. Der Akku mit 100 kWh (95 kWh nutzbar) sorgt für 613 km WLTP-Reichweite, wobei der Turbo mit 591 km ganz leicht hinter der Basisversion liegt.

Geladen wird mit bis zu 270 kW, sofern man die richtige Ladesäule erwischt, an 400-Volt-Ladesäulen sind es immerhin 135 kW. An der Wallbox gibt es 11 kW, was ich persönlich bei so einem Vorzeigemodell mit neuer Plattform schwach finde.

Der Elektro-SUV ist 4,8 Meter lang, kommt auf einen cw-Wert von 0,25, hat jetzt dank Elektro-Plattform ein Laderaumvolumen von bis zu 1.348 Liter, es gibt eine Hinterachsenlenkung und optional eine Luftfederung (beim Turbo schon dabei).

Porsche setzt auf Android im Auto

Im Innenraum blickt man auf drei Displays, wie man das vom Taycan kennt, aber das Touchelement unter dem mittleren Display ist weg und es gibt wieder normale Knöpfe. Porsche setzt jetzt außerdem erstmals auf Android Automotive mit Google.

Das neue Porsche Communication Management hat deutlich mehr Rechenleistung spendiert bekommen und man kann jetzt die gewohnten Apps nutzen, also auch alle Apps, die über den Google Play Store (YouTube, Google Maps) verfügbar sind.

Preislich geht es bei 83.993 Euro los, der Turbo startet bei 114.576 Euro und die Auslieferungen sind für das zweite Halbjahr 2024 angesetzt. Wer möchte, der kann sich aber schon jetzt im Konfigurator von Porsche austoben und direkt bestellen.

Ein wichtiges Auto für Porsche (der Macan ist der Bestseller der Marke), für die Partnerschaft mit Audi (neue PPE-Plattform startet) und Volkswagen AG (das erste Modell mit Android Automotive). Ich bin gespannt und freue mich auf den Test.

PS: Der Macan wird damit übrigens nur noch vollelektrisch angeboten, denn es wird kein Verbrenner mehr entwickelt und das aktuelle Modell läuft im Frühjahr 2025 aus.

