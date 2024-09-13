Gaming

Der neue Trailer für das neue Zelda ist da

Zelda Echoes Of Wisdom

Bei Nintendo ist der „Übersichtstrailer“ in der Regel der letzte Trailer vor dem Launch, da gibt es dann natürlich gerne noch einen Launch Trailer oder sowas. Ich finde diese Trailer aber oft die besten, denn sie bieten eine gute … Übersicht.

In einer Woche erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und ihr könnt euch in den folgenden 5 Minuten anschauen, was euch erwartet und was einige Medien schon bald spielen dürfen, bevor in KW39 die ersten Reviews kommen.

Ich bin weiterhin gespannt, denn ich hoffe, dass das Comeback der Dungeons auf einem Level der Dungeons der alten Zelda-Spiele ist. Diese fehlten mir bei den 3D-Spielen sehr und es wäre mal wieder Zeit für ein klassisches Zelda-Erlebnis.

  Stefan 💎
    Ist schon vorbestellt bei MediaMarkt, gab da ne zeitlich passende super Aktion für myMediaMarkt und PayBack zugleich. 😁
    Abgesehen von der Punktesammel-Wut: Ich freu mich schon tierisch darauf. Macht sich perfekt neben dem Remake von Links Awakening (mein Zelda-Einstieg auf dem Ur-Gameboy ❤️).

