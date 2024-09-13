Nintendo Switch 2 kommt: Ankündigung soll im Oktober stattfinden
Nintendo wird wohl noch das neue Zelda in ein paar Tagen abwarten und hat noch einen letzten Push mit Switch-Bundles geplant, dann ist man endlich bereit für die ersten Details zum Switch-Nachfolger, der als Nintendo Switch 2 gehandelt wird.
Seit der Bestätigung im Mai schweigt Nintendo zur neuen Hardware, aber eine neue Quelle, die uns das exakte Datum für die Ankündigung der PlayStation 5 Pro nannte und damit richtig lag, hat nachgelegt und wirft hier „Anfang Oktober“ in den Raum.
Die Nintendo Switch 2 soll 400 Dollar kosten, die aktuelle Nintendo Switch OLED liegt in den USA bei 350 Dollar. Das könnte bedeuten, dass wir in Deutschland auf 400 Euro UVP blicken. Ein kleiner Preisanstieg würde mich jedenfalls nicht wundern.
Fehler melden4 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
in Marktgeschehen
denke es werden 449 € oder 479 € darunter wird das nix.
Ich rechne mit 500-550€.
Sehr unwahrscheinlich. keine Konsole hat jemals so viel gekoste von Nintendo.
Sie wissen außerhalb, dass die Konsolen von Nintendo eher für die jüngere Generation gedacht sind, auch wenn es oft die Eltern kauffen.
Genauso viele aber sparen es sich mit ihrem Taschengeld.
Nintendo packt außerdem so wie nicht so viel Technik da rein und gehen eher auf die Schiene, so gut wie möglich zu optimieren (meistens).
400 halte ich schon für einen realistischen Preis. ist damit auch schon 70 teurer als es die Switch (normal) bei ihrem Release in Deutschland war.
Inflation hin oder her.
Ich bin gespannt was die aus dem Hut zaubern.