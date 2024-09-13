Nintendo Switch 2 kommt: Ankündigung soll im Oktober stattfinden

Nintendo wird wohl noch das neue Zelda in ein paar Tagen abwarten und hat noch einen letzten Push mit Switch-Bundles geplant, dann ist man endlich bereit für die ersten Details zum Switch-Nachfolger, der als Nintendo Switch 2 gehandelt wird.

Seit der Bestätigung im Mai schweigt Nintendo zur neuen Hardware, aber eine neue Quelle, die uns das exakte Datum für die Ankündigung der PlayStation 5 Pro nannte und damit richtig lag, hat nachgelegt und wirft hier „Anfang Oktober“ in den Raum.

Die Nintendo Switch 2 soll 400 Dollar kosten, die aktuelle Nintendo Switch OLED liegt in den USA bei 350 Dollar. Das könnte bedeuten, dass wir in Deutschland auf 400 Euro UVP blicken. Ein kleiner Preisanstieg würde mich jedenfalls nicht wundern.