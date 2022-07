Günstig Reisen: Deutsche Bahn bietet Egal-Wohin-Ticket bei Edeka an

Das Egal-Wohin-Ticket ist ab sofort verfügbar, es handelt sich um ein 39,90 Euro teures Ticket für die Deutsche Bahn, welches euch „eine einfache Fahrt innerhalb Deutschlands“ ermöglicht. Allerdings kann man es nur bei Edeka erwerben.

Das Egal-Wohin-Ticket gilt in den Zügen des Fernverkehrs (ICE, IC/EC) und Nahverkehrs (IRE, RE, RB, S-Bahn) der Deutschen Bahn in der 2. Klasse sowie den Zügen des Nahverkehrs der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE), so die Bahn.

-->

Reisen bis Dezember 2023 möglich

Man bekommt beim Kauf einen Buchungscode, den man bis zum 30. Juni 2023 einlösen muss und der Reisezeitraum geht vom 06. Juli 2022 bis 09. Dezember 2023. Mehr Details gibt es auf der offiziellen Sonderseite der Deutschen Bahn.

Man kann bis zu fünf Coupons pro Person kaufen und neben Edeka gibt es diese auch bei Marktkauf, BUDNI, nah&gut und trinkgut. Laut der Deutschen Bahn nimmt der Netto Marken-Discount (gehört zu Edeka) allerdings nicht an dieser Aktion teil.

Für 135 Euro: Verkehrsclub Deutschland schlägt 9-Euro-Ticket-Nachfolgemodell vor Das 9-Euro-Ticket bleibt ein großer Erfolg, wird aber nicht fortgesetzt. Ob ein „Kima-Ticket“ kommt, ist noch unklar. Der Verkehrsclub Deutschland hat nun ein Nachfolgemodell zur Diskussion gestellt. Wie ein 9-Euro-Ticket-Nachfolgemodell konkret aussehen könnte, zeigt der VCD mit seinem neuen, bundesländer-übergreifenden…6. Juli 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->