Deutsche Post: 1 Jahr mobile Briefmarke

Die Mobile Briefmarke der Post wird heute ein Jahr alt. Ohne Mehrkosten kann man damit unkompliziert Brief frankieren.

Man darf in Richtung der Post durchaus auch mal lobende Worte verlieren. Ich oute mich mal als großer Fan der „neuen“ mobilen Briefmarke. Mit dem alten Handyporto bin ich nie richtig warm geworden, die mobile Briefmarke ist aber einfach sehr schön unkompliziert.

Im Gegensatz zum Handyporto fallen für die mobile Briefmarke keine zusätzlichen Mobilfunk- und Handling-Kosten mehr an. Das bedeutet, Kunden zahlen hier nur das reine Porto für den Brief oder die Postkarte. Das funktioniert über die App der Post und lässt sich unter anderem über PayPal bezahlen, was ich gerne nutze.

Kunden müssen also per App das gewünschte Porto anfordern und online bezahlen, daraufhin erhalten sie einen mehrstelligen alphanumerischen Code (siehe Bild oben), den sie handschriftlich statt einer Briefmarke rechts oben auf die Postkarte oder den Briefumschlag schreiben müssen. Damit ist die Sendung fertig frankiert.

Ich habe das im vergangenen Jahr wie gesagt sehr häufig genutzt und es hat immer problemlos funktioniert. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Feature?

