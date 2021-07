Deutsche Post bietet Integration von Postident in Unternehmens-Apps

Neues von der Deutschen Post. Ab sofort können Geschäftskunden mit dem Postident Software Development Kit (SDK) Verfahren zur Identifikation in ihre eigene App integrieren.

Der digitale Vermögensverwalter und Neo-Broker Scalable Capital setzt als erster Kunde auf das neue Angebot der Deutschen Post. Neben Postident in der Filiale und per Videochat kommt die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises (eID) für eine sichere Identifikation zum Einsatz. Die Verwendung des Postident App SDK erlaubt die Integration der Verfahren in die App von Scalable Capital.

Das Postident SDK bietet sämtliche Postident-Verfahren als flexible Module zur Integration in die App von Geschäftskunden an. Der zusätzliche Download und der Wechsel in die Postident App entfallen dadurch und die Privatkunden können den notwendigen Identifikationsschritt direkt in der App des Geschäftskunden abschließen.

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Sonderseite zum Postident App SDK.

