Deutsche Telekom ist „wertvollste Marke Deutschlands“

Die Deutsche Telekom ist nicht nur die„wertvollste Unternehmensmarke in Europa“, sondern geht in einer weiteren Studie auch als „wertvollste Marke Deutschlands“ hervor.

Die Kantar BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ bewertet das Unternehmen Deutsche Telekom erstmals als „wertvollste deutsche Marke“. Der aktuelle Markenwert beläuft sich demnach auf 67,2 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert die Telekom mit deutlichem Abstand vor SAP (47,1), Mercedes-Benz (24,6), BMW (22,4) und Siemens (21,1).

Steigerung um 43 Prozent seit 2021

Im Vergleich zu 2021 schafft der Konzern einen Sprung um 43 Prozent und macht damit unter den Top-10 den größten Schritt nach vorne. Zudem kann die Marke Telekom in den Kategorien „Most Trusted Brand“, „Best Advertising“ und „Pricing Power“ punkten und liegt jeweils unter den Top 5.

Neben Finanzkennzahlen fließen in die BrandZ-Studie auch die Meinung von Verbrauchern ein. Die Analysten machen den Erfolg der Marke an einem „qualitativ hochwertigen Kundenerlebnis“ fest. Die deutliche Steigerung des Markenwertes führt Kantar ferner auf die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung zurück, sowohl in den USA als auch in den europäischen Märkten.

