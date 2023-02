DHL: Neues Anmeldeverfahren in der App macht Probleme

DHL hat ein neues Anmeldeverfahren in seiner App eingeführt. Android-User haben dies vor ein paar Tagen erhalten und nun sind auch iOS-User an der Reihe.

„Mit diesem Update haben wir den Login noch sicherer gemacht“ schreibt DHL. Das führt erstmal dazu, dass man sich beim ersten Start der App nach dem Update erneut einloggen muss, auch wenn man zuvor bereits angemeldet war. Unter iOS hat das in meinem Fall problemlos geklappt, allerdings haben uns einige Hinweise erreicht, dass es unter Android dabei Probleme geben kann.

Also bin ich der Sache mal nachgegangen und in der Tat scheinen das keine Einzelfälle zu sein, wie auch zahlreiche Bewertungen bei Google Play nahelegen. Nachfolgend zitiere ich einige der neuesten Rezensionen:

[…] Aber seit dem letzten Update ist das Einloggen nicht mehr möglich, trotz korrekter Zugangsdaten. Es erscheint nur eine leere Seite. Löschen und Neuinstallation der App brachte keine Besserung.

___

Nach dem Update sollte ich mich erneut einloggen, die App friert ein und wird geschlossen. Auch bei gelöschtem Cache und löschen der Benutzerdaten bleibt das Problem bestehen. […]

___

Es ist typisch für diesen Konzern: will man sich nach dem Update auf einem zweiten Handy in die App einloggen, hängt man in einer endlosen Schleife fest. Statt der Maske zur Eingabe des Codes, der per Mail zugestellt wird, landet man wieder und wieder in der App selbst und wird aufgefordert, sich anzumelden. 6 vergebliche Versuche sind eine Zumutung !!!

___

Super, nach Update kann man sich nicht mehr einloggen! Man klickt auf den Anmeldebutton > Weiterleitung zu einer Webseite > Logindaten eingeben und abschicken, es wird als richtig erkannt > App startet neu, vorauf wieder der Anmeldebutton erscheint. Verhalten ist auch unabhängig davon, ob man alle Cookies akzeptiert oder nicht.

___

Nichts funktioniert so richtig. Der Login endet meistens mit einer leeren Seite, und wenn es dann zufällig mal klappt, ist man ein paar Minuten später wieder ausgeloggt.