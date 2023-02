WhatsApp Status bekommt viele neue Funktionen

Der Status bei WhatsApp wird beliebter und daher baut Meta die Funktion aus. In den kommenden Wochen stehen mehrere Neuerungen an, darunter auch der neue „Sprach-Status“, der sich bereits in einer Beta vor ein paar Tagen angedeutet hat.

Doch dabei bleibt es nicht, insgesamt wurden heute fünf neue Funktionen für den WhatsApp Status angekündigt, darunter auch Status-Reaktionen und eine kleine Vorschau für Links. Die Auswahl des privaten Publikums und Status-Profilringe für neue Meldungen runden die Neuerungen ab, eine kleine Preview gibt es auch:

Funktionen werden bei WhatsApp gerne nach und nach aktiviert, einige sehen die ein oder andere Neuerung also vielleicht schon, andere haben sie schon seit einer Weile und dann wird es auch einige geben, die das erst in ein paar Wochen sehen.

WhatsApp Status: Neuerungen im Detail

Auswahl deines privaten Publikums: Nicht jeder Status, den du teilst, ist auch für alle deine Kontakte geeignet. Wir bieten dir die Flexibilität, deine Privatsphäre-Einstellungen für jeden Status zu aktualisieren. So kannst du bei jeder Aktualisierung deines Status entscheiden, wer ihn sehen kann. Deine letzte Auswahl wird gespeichert und als Standard für deinen nächsten Status verwendet.

Sprach-Status: Wir führen die Möglichkeit ein, direkt im WhatsApp-Status bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten aufzuzeichnen und zu teilen. Mit dieser Funktion kannst du deine Statusmeldungen noch persönlicher gestalten. Du kannst sie vor allem dann nutzen, wenn du lieber Sprachnachrichten sendest als geschriebenen Text.

Status-Reaktionen: Mit dieser neuen Funktion kannst du schnell und einfach auf die Statusmeldungen von Freund*innen und engen Kontakten reagieren. Dies war die von den Nutzer*innen am meisten gewünschte Funktion nach der Einführung von Reaktionen im letzten Jahr. Du kannst jetzt schnell auf jeden Status antworten, indem du einfach nach oben wischst und auf eines der acht Emojis tippst. Natürlich kannst du weiterhin mit Text, Sprachnachricht, Stickern oder Ähnlichem antworten.

Status-Profilringe für neue Meldungen: Mit dem neuen Status-Profilring verpasst du nie wieder eine Statusmeldung von einem geliebten Menschen. Dieser Ring wird um das Profilbild deines Kontakts herum angezeigt, sobald die Person eine Statusmeldung teilt. Er wird in den Chatlisten, in den Listen der Teilnehmenden in Gruppen und in der Kontaktinfo angezeigt.

Link-Vorschauen im Status: Ab sofort wird, wenn du einen Link in deinem Status postest, automatisch eine visuelle Vorschau des Linkinhalts angezeigt, genau wie beim Senden einer Nachricht. Mit visuellen Vorschauen sehen deine Statusmeldungen besser aus, und deine Kontakte können sich mehr unter dem Link vorstellen, bevor sie darauf klicken.

