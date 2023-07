DHL Packstationen am Sonntag nur eingeschränkt nutzbar

DHL informiert aktuell über anstehende Wartungsarbeiten an Packstationen. Am Sonntag, dem 30.07.20, stehen demnach die Packstationen aufgrund von Wartungsarbeiten von 6:00 bis voraussichtlich 9:30 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. In diesem Zeitraum können zudem die app-gesteuerten Packstationen nicht genutzt werden.

Der Zeitraum ist – wenn alles klappt – überschaubar, sodass dies die meisten Kunden kaum stören dürfte. Im Hinterkopf kann man die Wartungsarbeiten dennoch behalten, um am Sonntagmorgen keine Retoure in eine Packstation legen zu wollen.

