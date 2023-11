Die Discounter: Staffel 3 ab sofort bei Amazon Prime Video verfügbar

Die Discounter geht in eine neue Runde bei Amazon Prime Video und wir wussten schon, dass die 3. Staffel noch in diesem Jahr kommt, sie wurde offiziell für den 22. November angekündigt. Das ist heute, ihr könnt also ab sofort direkt loslegen.

Es handelt sich hier um eine makabere Comedy-Serie im Stil von Stromberg, falls ihr das kennt, nur eben in einem Supermarkt. Staffel 1 fand ich sehr gut, Staffel 2 war okay, flachte aber etwas ab, jetzt bin ich mal auf Staffel 3 der Serie gespannt.

Laut Amazon gibt es 10 Folgen der neuen Staffel und diese sind wieder exklusiv bei Prime Video verfügbar. Übrigens in einem Rutsch, ihr könnt die ganze Staffel also direkt schauen und man hat sich zum Glück gegen den wöchentlichen Release der Serie entschieden. Ist auf unserer Watchlist und wird sicher sehr zeitnah geschaut.

In Staffel 3 steht erst mal ein Filialwechsel an, doch die eingeschworene Truppe um Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) zieht natürlich in voller Belegschaft mit. Neben den alltäglichen Dramen im Markt leitet das Team rund um Thorsten im Skidome beim gewonnenen Betriebsausflug aus den Kolinski-Sommerspielen die Wintersaison ein – Chaos ist auf der Piste vorprogrammiert. Außerdem fängt es in Billstedt an zu weihnachten.

Die Discounter gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video im Abo und bei IMDb gibt es 8 von 10 Punkte. Falls ihr noch kein Amazon Prime Video habt, dann könnt ihr das auch 30 Tage kostenlos nutzen, das sollte für alle Staffeln locker ausreichen.

