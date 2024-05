Hyundai Ioniq 5 N zerstört alle Verbrenner-SUVs im Drag Race

Die Elektromobilität hat die Drag Race-Szene durchaus auf den Kopf gestellt, denn wir leben in einer Übergangsphase, in der Marken mit „normalen“ Autos für den Massenmarkt eine Chance gegen Lamborghini und Co. haben – oder vorlegen.

Der Hyundai Ioniq 5 N ist da ein gutes Beispiel, denn er ist zwar mit ca. 75.000 Euro nicht gerade günstig, aber weit von einem Lamborghini Urus in der Top-Version entfernt. In einem direkten Wettstreit besiegt er den Top-Verbrenner-SUV jedoch.

Das folgende Video zeigt, wie der neue Performance-SUV von Hyundai alle Top-Verbrenner hinter sich lässt, auch einen Porsche Macan GTS. Wobei Porsche den Wandel erkannt hat, der Elektro-Macan kann mit der N-Version des Ioniq mithalten.

