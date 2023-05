Die Girocard hat Konkurrenz: Visa verdreifacht Zahl seiner Debitkarten in Deutschland

Visa hat die Zahl seiner Debitkarten in Deutschland seit Ende 2020 fast verdreifacht. Mittlerweile haben Banken in Deutschland mehr als 14 Millionen Visa-Debitkarten ausgegeben.

Visa-Chef Albrecht Kiel zeigt sich gegenüber dem Handelsblatt optimistisch, dass sich das Wachstum fortsetzt. Die Konkurrenz für die Girocard wächst: Insgesamt 20 Finanzinstitute geben in Deutschland Visa-Debitkarten aus, darunter ING, DKB und Comdirect sowie Hypo-Vereinsbank, Santander und Targobank.

Mit den Debitkarten von Visa und Mastercard können Kunden auch im Internet bezahlen, was ein klarer Vorteil im Vergleich zur Girocard ist. Zudem kostet die Girocard bei vielen Banken inzwischen eine monatliche Gebühr, was die Wertschätzung im Markt und bei den Kunden schwächt.

Auch die Zahl der Akzeptanzstellen, die Zahlungen mit Visa-Karten akzeptieren, ist gestiegen. Visa hat in Deutschland eine Million Akzeptanzstellen, das sind 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Visa plant, bis zu zwölf Millionen Euro in den Ausbau der Akzeptanzstellen in Deutschland zu investieren.

