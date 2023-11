Die neue PlayStation 5 im ausführlichen Video

Sony schickt im Weihnachtsgeschäft eine überarbeitete PlayStation 5 ins Rennen, die deutlich kompakter ist. Sie wird von vielen Medien als Slim bezeichnet, doch Sony hat ihr keinen Zusatz spendiert. Es ist einfach nur die neue PlayStation 5.

In Deutschland dürfte es noch eine Weile dauern, bis wir die neue PlayStation 5 bekommen, vielleicht wird es sogar 2024. Doch in den USA (übrigens auch in Japan) geht es los und man findet die Konsole teilweise schon im Einzelhandel.

Daher tauchten letzte Woche die ersten Fotos im Netz auf und Dave war ebenfalls sehr schnell und hat sogar das erste (?) ausführliche Video dazu gemacht. Fand ich sehr interessant, denn es gibt hier mehr als nur ein paar Vergleichsfotos zu sehen:

