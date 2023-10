PS5 „Slim“: Wann kommt die neue PlayStation 5 nach Deutschland?

Sony präsentierte vor ein paar Tagen eine neue PlayStation 5, die eine ganze Ecke kompakter ist. Es ist keine offizielle PlayStation 5 Slim, aber sie wird derzeit gerne so genannt, damit man sie unterscheiden kann. Wann kommt diese PS5 zu uns?

Kurze Antwort: Es gibt kein Datum. Allerdings macht gerade eine sehr gute Quelle aus Europa die Runde, die das Datum für Japan verraten hat, wo es neben den USA kommenden Monat losgeht. Die neue PlayStation 5 startet am 10. November 2023.

Und in Deutschland? Sony Deutschland sprach zwar von „dieser Weihnachtszeit“ in der Überschrift bei der Ankündigung, aber „die weltweite Einführung wird in den folgenden Monaten fortgesetzt“. Es könnte also auch 2024 in Deutschland werden.

Die neue PS5 ersetzt übrigens die aktuelle PS5, sobald diese ausverkauft ist, gibt es nur noch die neue Version. Die oben genannte Quelle kennt das offizielle Datum für Europa aber auch nicht, sobald wir das erfahren, reichen wir es direkt hier nach.

