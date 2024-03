Die Ringe der Macht: Datum für Staffel 2 bei Amazon Prime Video

Amazon hat sehr viel Geld in eine Serie rund um Herr der Ringe investiert und im Sommer 2022 ging es mit „Die Ringe der Macht“ los. Die Serie war direkt ein sehr großer Erfolg, jedenfalls bei den Zuschauerzahlen, nicht bei den Bewertungen.

Seit dem wurde es ruhig, doch die zweite Staffel ist laut The Hollywood Reporter im Kasten und soll noch 2024 erscheinen, vermutlich eher in der zweiten Hälfte des Jahres. Die Arbeiten an der dritten Staffel haben außerdem bereits begonnen.

Als Fan von Herr der Ringe habe ich mir diese Serie damals angeschaut und war selten so gelangweilt. Hochwertig produziert, gar keine Frage, aber es fehlten für mich sämtliche Emotionen. Viel Geld ist nicht immer die Lösung für gute Qualität.

Mal schauen, ob das bei Staffel 2 aussieht und ob Amazon wieder so extrem viel Werbung für die Serie machen wird. Die hat bei der ersten Staffel sicher für den Erfolg gesorgt. Ich bin aber offen, die Serie bekommt sicher eine zweite Chance.

