Die Zukunft von Sonos: „Wir haben viel vor“

Patrick Spence hat im Rahmen der Geschäftszahlen betont, dass Sonos einiges für die kommenden Monate geplant hat und vier neue Kategorien anstehen. Das hat er schon Ende 2022 bestätigt und die ersten Ankündigungen dürften bald folgen.

Der Chef von Sonos ist der Meinung, dass die anderen Anbieter derzeit „nichts Interessantes“ zu bieten haben und zeigt sich sehr selbstbewusst mit Blick auf die kommende Roadmap. Sonos investiert in die Zukunft und will ein größeres Stück vom Audio-Markt, diesen Eindruck habe er bei vielen anderen Unternehmen nicht.

Ich habe einfach das Gefühl, dass es andere gibt, die ihre Investitionen in diesem Bereich wahrscheinlich in Frage stellen, und wir investieren in vier neue Kategorien. Wir werden die Messlatte in unseren bestehenden Kategorien höher legen. Ich meine, wir haben viel vor.