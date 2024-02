Diese Technologie „verändern die Zukunft der Smartphone-Nutzung“

Honor hat heute eine durchaus mutige Aussage getroffen, denn man spricht von einer „bahnbrechenden Batterietechnologie“ im neuen Flaggschiff, welches in ein paar Tagen für Europa vorgestellt wird und dessen Preis heute die Runde machte.

Die neue 6er-Serie von Honor setzt auf eine „brandneue Silizium-Kohlenstoff-Batterie“, die Marke ist der erste Smartphone-Hersteller, der diese Technologie nutzt. Ganz neu ist der Schritt übrigens nicht, Honor setzte schon 2023 darauf.

Allerdings nur in China, denn das Honor Magic 5 Pro kam in Deutschland mit einem ganz normalen Graphitakku auf den Markt. In der Pressemitteilung, die uns heute erreichte, wird aber nicht ganz klar, ob sich das bei Honor Magic 6 Pro ändert.

Vorteile der neuen Technologie? Längere Lebensdauer, schnellere Ladezeiten und eine höhere Leistungsdichte (mehr Kapazität bei gleicher Größe). Schauen wir mal, ob das im Alltag wirklich einen Unterschied macht (falls es auch zu uns kommt).

Technische Vorteile laut Honor:

Silizium-Kohlenstoff-Material: Durch die Verwendung von Silizium-basiertem negativem Elektrodenmaterial hebt sich HONOR von herkömmlichen Batterietechnologien ab. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Batterieleistung und ermöglicht eine längere Lebensdauer sowie kürzere Ladezeiten.

Durch die Verwendung von Silizium-basiertem negativem Elektrodenmaterial hebt sich HONOR von herkömmlichen Batterietechnologien ab. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Batterieleistung und ermöglicht eine längere Lebensdauer sowie kürzere Ladezeiten. Revolutionäre Verbesserungen: Die Verwendung von nanostrukturiertem Silizium-Kohlenstoff-Material und einer durchlässigen Kohlenstoff-Nanostruktur macht die Batterie stabiler und leistungsfähiger als je zuvor. Das Ergebnis: eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und eine zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg.

Die Verwendung von nanostrukturiertem Silizium-Kohlenstoff-Material und einer durchlässigen Kohlenstoff-Nanostruktur macht die Batterie stabiler und leistungsfähiger als je zuvor. Das Ergebnis: eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und eine zuverlässige Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg.

Die neue Batterietechnologie bietet eine beeindruckende Leistungsdichte und ermöglicht eine verbesserte Schnellladefunktion. So verbringen Nutzer weniger Zeit mit dem Laden und haben mehr Zeit für die Nutzung des Smartphones.

Anmerkung: Diese Stichpunkte stammen aus der Pressemitteilung von Honor und klingen daher etwas „übertrieben“, ich fand sie als Erklärung jedoch ganz gut.

