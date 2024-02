Android 15 kommt: Google ist bereit für das große Update

Wir hatten hier in den letzten Wochen zahlreiche Meldungen zu Android 15 und möglichen Neuerungen. Das ist aber nicht ungewöhnlich, denn ich habe im letzten Beitrag erwähnt, dass die erste Preview einer neuen Android-Version früh kommt.

Letztes Jahr ging es am 8. Februar für Entwickler mit Android 14 los und ich hätte sogar schon letzte Woche mit der Developer Preview von Android 15 gerechnet. Sie kommt aber laut eines Beitrags im Android Open Source Project diese Wochen.

Android 15 Preview startet diese Woche

Am 15. Februar startet die erste Preview von Android 15, so ein Entwickler von Google, es geht also am Donnerstag los. Wichtig ist aber, dass das eine Preview für Entwickler ist, die erste Beta von Android kommt erst ein paar Monate später.

Früher gab es die erste Beta im Mai zur Google I/O, mittlerweile kommt sie auch schon etwas früher. Ein Datum für die finale Version gibt es aber in der Regel nicht in der Testphase, da dürfte Google wieder von „später in diesem Jahr“ sprechen.

Termin für das nächste Nothing Phone steht fest Nothing hat auch für 2024 ein neues Smartphone geplant, aber in diesem Jahr geht man es etwas anders an, denn es stimmt, es wäre noch zu früh für ein Nothing […]13. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->